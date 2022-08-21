На Украине отвергли причастность к убийству Дугиной

Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг причастность Киева к гибели дочери Дугина

Украина не имеет никакого отношения к гибели Дарьи Дугиной, дочери российского философа и общественного деятеля Александра Дугина. Причастность Киева к произошедшему отверг советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — заявил он, отметив, что Украина не является криминальным или террористическим государством.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Дугиной и заявил о заказном характере убийства. Преступление было заранее спланировано, отметили в ведомстве.

Коллега Дугина перечислил возможных заказчиков убийства дочери политолога: это могли быть военная разведка Украины, служба безопасности Украины, антитурецкие силы или «люди криминального толка».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что правоохранительные органы России должны проверить украинский след при расследовании гибели Дугиной. По ее словам, версию о причастности Киева также выдвинул глава ДНР Денис Пушилин.