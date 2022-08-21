В «Торино» назвали сроки возвращения на поле травмированного Миранчука

В «Торино» заявили, что Алексей Миранчук вернется на поле через 30-40 дней

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вернется на поле через 30-40 дней. Сроки восстановления игрока назвали РИА Новости в пресс-службе туринской команды.

В клубе также подчеркнули, что россиянин уже начал процесс восстановления в Турине. 20 августа Миранчуку посочувствовал главный тренер «Торино» Иван Юрич. Он добавил, что отсутствие игрока является проблемой для команды.

Миранчук получил травму 14 августа в дебютном матче против «Монцы» в первом туре чемпионата Италии. Россиянин отметился в этой встрече голом.

Сообщалось, что российский футболист из-за травмы пропустит минимум месяц. Речь идет о растяжении связок. Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона.