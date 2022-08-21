Украинский боксер извинился перед Усиком после его победы над Джошуа

Украинский боксер Редкач извинился перед Александром Усиком после его победы над Джошуа

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на победу соотечественника Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Спортсмен высказался в Twitter.

Редкач извинился перед Усиком и поздравил его. «Был отличный бой! Извини, что тебя хейтил, больше не буду. Признаю свою вину! Умничка», — написал Редкач.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.