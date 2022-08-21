Украинский боксер извинился перед Усиком после его победы над Джошуа
Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на победу соотечественника Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Спортсмен высказался в Twitter.
Редкач извинился перед Усиком и поздравил его. «Был отличный бой! Извини, что тебя хейтил, больше не буду. Признаю свою вину! Умничка», — написал Редкач.
Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением судей. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.
На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.