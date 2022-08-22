Врач перечислила последствия употребления авокадо
Авокадо содержит полезные для здоровья витамины и микроэлементы, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук, Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила последствия употребления фрукта, помогающего сохранить здоровье и молодость.
Ненасыщенные жирные кислоты, которыми богат авокадо, являются строительным материалом для клеток, в первую очередь клеток мозга, рассказала врач. Эти кислоты, по ее словам, снижают уровень «плохого» холестерина низкой плотности, который ведет к образованию бляшек на стенках сосудов и провоцирует атеросклероз.
Также авокадо помогает сердцу быть здоровым, так как содержащийся во фрукте калий отвечает за проводимость нервных сигналов к мышцам. Недостаток калия повышает риск аритмии и провоцирует развитие гипертонии, предупредила Павличенко.
снижается риск смерти от сердечных заболеваний при замене жиров животного происхождения на растительные ненасыщенные жиры (по данным Американской ассоциации кардиологов).
Кардиолог добавила, что правильному обмену веществ, в том числе регуляции усвояемости жиров, помогают содержащиеся в авокадо кремний, бор и никель.
Экзотический фрукт благотворно влияет не только на здоровье человека, но и на его красоту. Например, витамин Е участвует в формировании иммунного ответа, способствует восстановлению ДНК, а также борется с преждевременным старением клеток, отметила Павличенко. Поэтому его часто включают в состав косметических продуктов.
Преимущество авокадо в том, что кроме ненасыщенных жирных кислот, оно содержит природные антиоксиданты, витамины и клетчатку. В комплексе эти нутриенты помогают друг другу усваиваться и более эффективно воздействовать на организм.
Кардиолог обратила внимание на то, что не существует противопоказаний к авокадо, кроме индивидуальной непереносимости продукта. «Но нужно учитывать, что это довольно калорийный плод — 160 килокалорий на 100 граммов. Это важно для людей с ожирением и желающих похудеть. Диетологи рекомендуют есть авокадо не чаще двух-трех раз в неделю», — подвела итог Павличенко.
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