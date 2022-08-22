Китаю и Индии пообещали счастливое «зеленое» будущее

Китай и Индия могут стать мировыми лидерами по производству зеленого водорода

Китай и Индию ждет счастливое будущее в области зеленой энергетики и, в частности, в производстве водорода, пообещал Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Об этом сообщает CNBC.

Старший научный сотрудник центра Джейн Накано уверена, что страны могут стать мировыми лидерами в этой области, однако отрасли предстоит пройти долгий путь. Одновременно Накано отметила, что Китай, как и многие страны, по-прежнему производит и потребляет так называемый «серый» водород — тип водорода, получаемый из природного газа и ископаемого топлива. Это наименее возобновляемая форма топлива. «Чистый» водород пока слишком дорог в производстве, и отрасль в целом находится в зачаточном состоянии.

По данным недавнего отчета CSIS, Китай в настоящее время является крупнейшим производителем водорода с объемом производства около 33 миллионов тонн в год, причем большая часть этого объема производится из ископаемого топлива. Индия, со своей стороны, планирует к 2030 году производить пять миллионов тонн зеленого водорода в год. Однако почти весь водород, производимый в стране, по-прежнему является «серым».

Как говорил директор инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Холкин, мировая энергетическая система к середине XXI столетия способна полностью трансформироваться. По его словам, она сможет сочетать в себе возобновляемые источники энергии, ядерный и водородный сегменты. Согласно мнению специалиста, она не станет безуглеродной.