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Значимость документа о гарантиях безопасности для Украины оценили

Политолог Кортунов: документ о гарантиях безопасности для Украины облегчит переговоры с РФ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Разработка документа о гарантиях безопасности для Украины может облегчить дальнейшие мирные переговоры с Россией. При этом необходимо, чтобы гарантами выступили ведущие мировые державы. Так важность соглашения в беседе с «Лентой.ру» оценил генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Часть набора договоренностей»

Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, документ по международным гарантиям безопасности для Украины может быть опубликован 29-30 августа.

«Работа над этим документом ведется уже давно, буквально с самого начала специальной военной операции. В информационном пространстве циркулировало несколько вариантов такого документа с разными участниками, с разным набором гарантий. Были варианты многостороннего соглашения, но здесь главный вопрос в том, какой документ будут готовы принять западные партнеры Украины, поскольку одно дело обсуждать документ со странами Балтии, а другое — обсуждать его с США, Францией, Великобританией, то есть с основными игроками в сфере международной безопасности», — рассказал о соглашении Андрей Кортунов.

Любое такое соглашение должно быть частью более обширного набора договоренностей, включая договоренности о прекращении огня, о нейтральном статусе, договоренности по территориальным вопросам. Без этих договоренностей по смежным проблемам сложно вести разговоры о гарантиях безопасности

Андрей Кортуновполитолог

Шаг к мирному соглашению

Украинская сторона назвала документ «очень мощным». По словам Андрея Ермака, текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Это может стать подспорьем для согласования мирного договора между Москвой и Киевом, считает Андрей Кортунов.

«Если будет достигнуто общее понимание и консенсус по вопросам гарантий безопасности, будет снят с повестки дня вопрос вступления Украины в НАТО и будут предусмотрены ограничения военно-технического сотрудничества между Украиной и Североатлантическим альянсом, то это может облегчить достижение политических договоренностей. Но это не заменяет необходимости согласования других вопросов», — заключил политолог.

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Украина требует от НАТО предоставить ей гарантии безопасности в обмен на нейтральный статус и отказ от вступления в военный блок. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявлял, что ими могут стать немедленная передача оружия и финансирование в случае военного конфликта на территории республики.

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Мария Сметанина
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