Северная Корея понадеялась на вечную дружбу с Россией

В МИД Северной Кореи заявили, что дружба страны с Россией будет продолжаться вечно

Дружественные отношения Северной Кореи и России будут длиться вечно. На это понадеялся заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль, передает ТАСС.

«Всестороннее развитие традиционных дружеских связей между КНДР и Россией — последовательная позиция нашего правительства. История дружбы КНДР и России будет продолжаться век за веком, вечно», — заявил замглавы МИД.

Дипломат высказался по случаю двадцатой годовщины визита бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира на российский Дальний Восток. По его словам, эта поездка открыла новую главу в отношениях Москвы и Пхеньяна. Им Чхон Иль подчеркнул, что нынешний глава республики Ким Чен Ын продолжает развивать связи с российской стороной.