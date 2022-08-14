В КНДР раскритиковали заявление генсека ООН о ядерном разоружении

В КНДР назвали недопустимым заявление генсека ООН о необходимости ядерного разоружения

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Ген раскритиковал высказывание генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гуттериша о необходимости ядерного разоружения республики, назвав его недопустимым. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Сон Гена, заявление Гуттериша лишено беспристрастности и справедливости, а также не представляет «справедливую позицию международного сообщества». Он отметил, что это противоречит обязанностям генсека, подчеркнув, что денуклеаризация является нарушением суверенитета КНДР. Пхеньян это категорически отвергает, сообщил Ким Сон Ген.

«Подчеркиваю, что обладание КНДР ядерным оружием является неизбежным выбором для защиты безопасности государства и народа от враждебной политики в отношении КНДР и ядерного шантажа со стороны США», — добавил северокорейский дипломат.

Такое заявление Гутерриша сделал во время обсуждения с президентом КНДР Юн Сок Елем нераспространения ядерного оружия и денуклеаризации Корейского полуострова. Он подчеркнул, что эта цель является принципиально важной для достижения региональной безопасности, мира и стабильности. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу полную поддержку полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, особенно Северной Кореи», — сказал Гуттериша.

Ранее постоянное представительство КНДР при ООН отказалось оправдываться за наличие ядерного оружия, напомнив, что поскольку государство при этом не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), то никто не вправе обвинять их за осуществление права на самооборону.

