В Госдуме отреагировали на предложение Украины конфисковывать транзитный газ

Депутат Завальный предупредил об остановке транзита газа при конфискации его Украиной

Если Киев попытается конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину в Европу, Москва сразу же остановит поставки. Так председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на предложение депутата Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Реакция России

Свою идею украинский парламентарий аргументировал тем, что российский газ попадает под действие закона о конфискации российских активов до тех пор, пока он не пересечет границу Европейского союза (ЕС). Павел Завальный утверждает, что реакция Москвы будет моментальной.

Мы просто остановим транзит через Украину, и этим все закончится. Европейские потребители останутся без газа Павел Завальный депутат Госдумы

«Честно говоря, это полная глупость и непонимание, что такое транзит, какие объемы, как он происходит. Тем более, что транзит происходит на условиях предоплаты. Они просто обязаны транспортировать те объемы газа, которые поданы. Если газ не дойдет, то это ответственность стороны транспортера», — объяснил депутат Госдумы.

Чего ждать от Украины?

При этом Павел Завальный считает, что украинские власти вряд ли всерьез отреагируют на предложение Разумкова.

«[Украина] не пойдет на такой шаг, это просто глупость. Человек, который ни за что не отвечает, делает такие заявления, которые его не уполномочивали [делать]. Просто трепет языком», — сказал член нижней палаты российского парламента.

Дмитрий Разумков заявил, что конфискация российского газа — «законная обязанность» Украины. При этом он предложил не обращать внимания на контракты, заключенные между Россией и Европой. Он считает, что конфискованный газ Киев сможет самостоятельно продавать тем же покупателям, а вырученные средства направлять на нужды украинской армии.

Эту идею Разумков уже озвучивал в июле. Он объяснял необходимость конфискации «парадоксальной ситуацией», при которой через территорию республики ежедневно проходят миллионы кубометров сырья. При этом собственные хранилища Украина необходимыми запасами не обеспечивает.

В начале 2022 года, еще до начала специальной военной операции России на Украине, экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется «воровать» российский газ из транзитной трубы, если она не сможет обеспечить достаточный импорт энергоресурсов.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили договор о транзите газа в Европу в 2019 году, срок контракта истекает в декабре 2024.