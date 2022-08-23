Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Госдуме отреагировали на предложение Украины конфисковывать транзитный газ

Депутат Завальный предупредил об остановке транзита газа при конфискации его Украиной

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если Киев попытается конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину в Европу, Москва сразу же остановит поставки. Так председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на предложение депутата Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Реакция России

Свою идею украинский парламентарий аргументировал тем, что российский газ попадает под действие закона о конфискации российских активов до тех пор, пока он не пересечет границу Европейского союза (ЕС). Павел Завальный утверждает, что реакция Москвы будет моментальной.

Мы просто остановим транзит через Украину, и этим все закончится. Европейские потребители останутся без газа

Павел Завальныйдепутат Госдумы

«Честно говоря, это полная глупость и непонимание, что такое транзит, какие объемы, как он происходит. Тем более, что транзит происходит на условиях предоплаты. Они просто обязаны транспортировать те объемы газа, которые поданы. Если газ не дойдет, то это ответственность стороны транспортера», — объяснил депутат Госдумы.

Чего ждать от Украины?

При этом Павел Завальный считает, что украинские власти вряд ли всерьез отреагируют на предложение Разумкова.

«[Украина] не пойдет на такой шаг, это просто глупость. Человек, который ни за что не отвечает, делает такие заявления, которые его не уполномочивали [делать]. Просто трепет языком», — сказал член нижней палаты российского парламента.

Материалы по теме:
Канада предоставит Украине финансовую помощь на закупку газа
Канада предоставит Украине финансовую помощь на закупку газа
18 августа 2022
На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»
На Украине рассказали о варианте компенсировать поставки по «Северному потоку»
20 августа 2022

Дмитрий Разумков заявил, что конфискация российского газа — «законная обязанность» Украины. При этом он предложил не обращать внимания на контракты, заключенные между Россией и Европой. Он считает, что конфискованный газ Киев сможет самостоятельно продавать тем же покупателям, а вырученные средства направлять на нужды украинской армии.

Эту идею Разумков уже озвучивал в июле. Он объяснял необходимость конфискации «парадоксальной ситуацией», при которой через территорию республики ежедневно проходят миллионы кубометров сырья. При этом собственные хранилища Украина необходимыми запасами не обеспечивает.

В начале 2022 года, еще до начала специальной военной операции России на Украине, экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине придется «воровать» российский газ из транзитной трубы, если она не сможет обеспечить достаточный импорт энергоресурсов.

Российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили договор о транзите газа в Европу в 2019 году, срок контракта истекает в декабре 2024.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила заявление посла Украины в Казахстане об убийстве русских
Армия США получит новый беспилотник
Советский памятник-танк Т-34 перейдет в собственность Эстонии
В Москве отменили выступление группы «Сплин»
Зеленский обвинил Москву в отсутствии диалога
СКР возбудил дело из-за сноса в Риге памятника воинам-освободителям
Российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб в Бердянске
Пьяные российские подростки выкрали «Жигули» и устроили гонки с полицией
Зеленский заявил о возросшей необходимости в западных вооружениях
Отдыхающую на пляже туристку ударило молнией на глазах дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.