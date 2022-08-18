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Канада предоставит Украине финансовую помощь на закупку газа

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Канада предоставит стране $350 млн на закупку газа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Канада предоставит Украине финансовую помощь, об этом написал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

«Очередной шаг солидарности от Канады. Украина получит 450 миллионов канадских долларов (около 350 миллионов американских долларов — прим. "Ленты.ру") помощи на закупку газа к отопительному сезону», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что страны Европы с апреля постепенно сокращают военную помощь Украине, а с июля крупнейшие экономики Европейского союза (ЕС) вообще не предоставили Киеву новые «военные обещания».

Также стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО поставлять Украине больше оружия. По мнению польского политика, страны Евросоюза делают недостаточно много, чтобы защитить Украину и поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета.

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Анастасия Заикина
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