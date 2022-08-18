Европу уличили в сокращении военной помощи Украине

Politico: шесть крупнейших стран ЕС с апреля постепенно сокращают военную помощь Украине

Страны Европы с апреля постепенно сокращают военную помощь Украине, а с июля крупнейшие экономики Евросоюза вообще не предоставили Киеву новые «военные обещания». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Военно-техническая помощь Украине уменьшилась со стороны Германии, Франции, Италии, Испании и ряда других стран ЕС. Отмечается, что это произошло впервые с начала российской спецоперации на Украине.

«Несмотря на то, что война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли», — заявил глава Ukraine Support Tracker института Кристоф Требеш.

По его словам, на прошлой неделе в Копенгагене союзники обязались по военной помощи Киеву на 1,5 миллиарда евро. Требуш назвал эту сумму «мизерной по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях».

Он связал такую ситуацию с ухудшением положения дел в экономике самого Евросоюза, которая испытывает все больше трудностей в том числе из-за скачка цен на энергоносители. При этом он убежден, что европейские страны должны рассматривать вооруженный конфликт на территории бывшей Украины как кризис в Еврозоне.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны Европейского союза (ЕС) и НАТО поставлять Украине больше оружия. По мнению польского политика, страны ЕС делают недостаточно много, чтобы защитить Украину и поддержать украинский народ в защите его свободы и суверенитета.