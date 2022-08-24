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Стало известно о желании Моуриньо увидеть Дзюбу в клубе АПЛ

Агент Дзюбы Гольдман рассказал о желании Моуриньо увидеть Дзюбу в «Тоттенхэме»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Леонид Гольдман, агент российского нападающего турецкого «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, рассказал о желании тренера «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо увидеть футболиста в клубе Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает Sport24.

«Начало января, я улетел в отпуск на Новый год, лежу на пляже — звонок от коллег из агентства [Жорже] Мендеша из Португалии: "[Нападающий «Тоттенхэма» Харри] Кейн сломался. Моуриньо хочет купить на замену Дзюбу". Набираю Артему: он даже не поверил сначала», — поделился Гольдман и добавил, что конкретного оффера не было, так как «Зенит» не был готов отпускать игрока в середине сезона.

Ранее стала известна причина срыва трансфера Дзюбы в «Фенербахче». «Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, "Фенер" дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах», — заявил Гольдман.

Дзюба дебютировал в составе «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» 22 августа. Форвард отличился на 66-й минуте, однако это не спасло команду от поражения со счетом 2:4. Россиянина признали лучшим игроком встречи.

О контракте россиянина с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год.

Дарья Коршунова
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