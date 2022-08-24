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Агент Дзюбы назвал причину срыва трансфера футболиста в «Фенербахче»

Агент Дзюбы заявил, что переход игрока в «Фенербахче» сорвался из-за турецкого менталитета

Фото: Алексей Филиппов / Reuters

Леонид Гольдман, агент российского нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, назвал причину срыва трансфера футболиста в «Фенербахче». Его слова передает Sport24.

Гольдман рассказал, что турецкий клуб впервые заинтересовался россиянином зимой, однако переговоры были отложены. «Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, "Фенер" дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах», — заявил он. Агент пояснил, что после этого начал искать альтернативы для футболиста.

Дзюба дебютировал в составе «Адана Демирспор» в матче чемпионата Турции против «Фенербахче» 22 августа. Форвард отличился на 66-й минуте, однако это не спасло команду от поражения со счетом 2:4. Россиянина признали лучшим игроком встречи.

О контракте россиянина с «Адана Демирспор» стало известно 18 августа. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления на год.

Дарья Коршунова
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