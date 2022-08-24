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Чехия отреагировала на обвинения Небензи в адрес министра обороны

В Чехии отреагировала на обвинения Небензи в адрес чешского министра обороны

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Чешские власти отвергли выдвинутое постоянным представителем России при ООН Василием Небензей обвинение в поддержке терроризма в адрес министра обороны республики Яны Черноховой. Постпред заявил об этом 23 августа на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС, передает ТАСС.

«Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем РФ, которая совершает военные преступления на Украине, нельзя считать ничем иным, как высшим проявлением цинизма», — сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В свою очередь Чернохова отметила: «Лучшего подтверждения действенности нашей помощи Украине мы вряд ли дождемся». Заявление прозвучало в ответ на высказывание Небензи и заявление властей Донецкой народной Республики (ДНР) об участии Чехии в подготовке террористического акта на территории ДНР в день проведения референдума о ее вступлении в состав РФ.

Ранее глава МИД предложила украинским военным обучаться владению новой боевой техникой в Чехии. По ее словам, на сегодняшний день проходят интенсивные переговоры о том, каким образом Чехия могла бы участвовать в обучении солдат Украины.

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Юлия Мискевич
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