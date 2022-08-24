Independent: в Великобритании мужчина украл у возлюбленной миллион рублей

В Великобритании 51-летняя Элисон Вуд стала жертвой мошенничества бывшего возлюбленного — 41-летнего Умиту Суку, укравшего у нее миллион рублей. Об этом сообщает Independent.

Вуд и Суку познакомились в октябре 2018 года в пабе, где Суку якобы отмечал свой развод. Вскоре после знакомства они начали встречаться. Спустя некоторое время мужчина рассказал избраннице о том, что у его матери диагностировали рак груди и ему срочно нужно найти деньги на лечение. Вуд не сомневалась в честности Суку и предложила ему помощь.

«Моя мама умерла вскоре после знакомства с Суку, что усугубило ситуацию. Он нацелился на моего отца и меня, так как знал, что мы уязвимы», — рассказала Вуд. Она добавила, что возлюбленный помогал ей организовать похороны и за счет этого сблизился с ее семьей.

Суку уверял, что не может получить доступ к своему банковскому счету в Турции, где живет его мать, и попросил женщину произвести ряд платежей на сумму 13,6 тысячи фунтов стерлингов (964 тысячи рублей). Позже Вуд отправила мужчине еще тысячу фунтов стерлингов (71 тысяча рублей) после того, как тот сказал, что ему необходимо оплатить штраф.

По словам женщины, ложь начала раскрываться спустя год с начала отношений. Вуду случайно встретилась с бывшей девушкой Суку и узнала, что он все еще женат. «Я поговорила с его женой, которая сказала, что они по-прежнему живут в одном доме и даже делят одну постель», — объяснила Вуд.

Позже женщина узнала, что наследства, из которого Суку собирался отдать ей долг, не существует, и обратилась в полицию. Мужчина был арестован и признался в мошенничестве.

В начале августа 2022 года его приговорили к двум годам условного заключения и 200 часам общественных работ. Суку вернул Вуд девять тысяч фунтов стерлингов (641 тысяча рублей) до вынесения приговора, и суд обязал его возместить еще семь тысяч фунтов стерлингов (500 тысяч рублей).

Пострадавшая утверждает, что возмещено меньше половины того, что она одолжила мошеннику за время их отношений. По ее словам, она отдала Суку около 35 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей), но часть суммы была выплачена наличными, поэтому ее нельзя отследить и доказать в суде.

«Приговор очень мягкий для той боли и страданий, которые он причинил мне, и, несомненно, он сделает то же самое с кем-нибудь еще в ближайшем будущем», — заверила Вуд.

Ранее сообщалось, что мошенник попытался выманить у врача из Австралии крупную сумму денег под видом его сына и потерпел фиаско из-за безграмотности. Мужчина уже собирался перевести требуемые мошенником пять тысяч австралийских долларов (184,4 тысячи рублей), но злоумышленник попался после того, как его выдала плохая пунктуация.

