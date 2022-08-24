Деннис Родман отказался от намерения приехать в Россию ради Грайнер

Деннис Родман отказался от намерения приехать в Россию ради баскетболистки Бриттни Грайнер

Американский экс-баскетболист Деннис Родман отказался от намерения приехать в Россию ради освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом сообщает The Grio.

Родман поменял решение после заявления властей США. «Мы считаем, что все, кроме дальнейших переговоров по установленным каналам, может осложнить и затруднить эти усилия по освобождению Грайнер», — сообщил ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что американским гражданам рекомендовано не ездить в Россию по ряду причин, не последней из которых является угроза неправомерного задержания.

21 августа Родман заявил, что приедет в Россию, чтобы помочь Грайнер. По его словам, он получил разрешение на поездку.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.