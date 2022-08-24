Названа причина отказа Денниса Родмана от поездки в Россию

Деннис Родман отказался от поездки в Россию, так как не будет членом делегации Госдепа США

Бывший американский баскетболист Деннис Родман передумал приезжать в Россию ради соотечественницы Бриттни Грайнер, признанной в стране виновной в контрабанде наркотиков. Причину называет Yahoo News.

По информации источника, спортсмен отказался помогать Грайнер после выступления Госдепартамента США. Отмечается, что на решение Родмана повлияло то, что он не будет официальным лицом во время поездки американского правительства в Россию.

21 августа Родман заявил, что приедет в Россию, чтобы помочь Грайнер. По его словам, он получил разрешение на поездку. После этого в Госдепе США заявили, что спортсмен не может быть официальным представителем делегации страны, так как это затруднит усилия по освобождению Грайнер.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. 4 августа Химкинский суд признал американку виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.