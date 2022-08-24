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Росгвардия задержала сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС

Росгвардия задержала двоих сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Росгвардейцы задержали двух работников Запорожской атомной электростанции (АЭС), сотрудничавших с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, задержанные передавали украинским военным сведения о расположении техники и людей на территории станции. Также российскими силовиками был пойман еще один пособник ВСУ, передававший «координаты передвижения колонн российской техники» и нарушавший пропускной режим.

Отмечается, что после того, как 4 марта АЭС перешла под контроль российской армии, росгвардейцы задержали 26 нарушителей.

Росгвардейцы совместно с коллегами из Минобороны России ежедневно замеряют уровень радиации по периметру объекта.

«Саперы и специалисты-кинологи группы разведки и разминирования с помощью технических средств поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов, а также минно-розыскных собак ежедневно обследуют прилегающую к объекту территорию на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ», — добавили в пресс-службе Росгвардии.

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Елизавета Новикова
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