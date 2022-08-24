Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат, помогающем российской армии

Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, что помогает российской армии, поскольку военные ВС РФ вклиниваются в позиции противника. Об этом рассказал в беседе с изданием «Страна.ua» военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, российские удары действуют деморализующе. После обстрела некоторые бойцы, прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся под любым предлогом попасть в тыл.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. (… И оголяют целые участки длиной в километры», — рассказал украинец, отметив, что об этом сразу становится известно российским военным благодаря воздушной разведке дронами. Чаще всего, говорит он, бегут боевики территориальной обороны, которые считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, поскольку оказались не готовы к боям с серьезной силой.

При этом, утверждает собеседник издания, украинское командование знает и проблеме и добавляет в подразделения опытных бойцов, однако он не уточнил, насколько это эффективно.