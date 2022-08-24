Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат

Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат, помогающем российской армии

Фото: Reuters

Украинские солдаты массово бегут с линии фронта после артобстрелов, что помогает российской армии, поскольку военные ВС РФ вклиниваются в позиции противника. Об этом рассказал в беседе с изданием «Страна.ua» военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, российские удары действуют деморализующе. После обстрела некоторые бойцы, прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся под любым предлогом попасть в тыл.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники — с позиций срываются целые подразделения. (… И оголяют целые участки длиной в километры», — рассказал украинец, отметив, что об этом сразу становится известно российским военным благодаря воздушной разведке дронами. Чаще всего, говорит он, бегут боевики территориальной обороны, которые считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, поскольку оказались не готовы к боям с серьезной силой.

При этом, утверждает собеседник издания, украинское командование знает и проблеме и добавляет в подразделения опытных бойцов, однако он не уточнил, насколько это эффективно.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава МИД Британии пообещала применить ядерное оружие при необходимости
Военный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских солдат
Чехия отреагировала на обвинения Небензи в адрес министра обороны
В Запорожье ответили на ультиматум Зеленского по ЗАЭС
Посол Украины в ФРГ понадеялся на встречу с Шольцем перед возвращением в Киев
Стало известно о планах бренда Triumph покинуть Россию
Стало известно о просьбах Британии к Европе не сокращать помощь Украине
Трасс пообещала рассекречивать больше разведданных о России на посту премьера
Вид из окна москвича восхитил россиян
Двое человек получили ножевые ранения в метро в Вашингтоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.