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Уайлдер сделал прогноз на возможный бой Фьюри и Усика

Боксер Уайлдер назвал Тайсона Фьюри фаворитом в возможном поединке с украинцем Усиком
Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер. Фото: Steve Marcus / Reuters

Американский боксер-тяжеловес, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер сделал прогноз на возможный бой британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика. Его слова доступны на YouTube-канале ESNEWS.

Уайлдер назвал британца фаворитом поединка. «Я думаю, что Фьюри будет слишком большим для него. Он просто воспользуется своими габаритами. Как мне кажется, Усик слишком мал, это мое мнение», — заявил американец. Он добавил, что украинец испытывает проблемы с выносливостью.

22 августа издание Daily Mail сообщило, что Фьюри может провести поединок с украинцем Александром Усиком. Бой планируют организовать в Саудовской Аравии 17 декабря, за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Фьюри хочет заработать за поединок 125 миллионов фунтов стерлингов (147,6 миллиона долларов).

В ночь на 21 августа Усик победил британца Энтони Джошуа раздельным решением судей. Таким образом, украинец удержал титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе Фьюри 32 победы, ничья и ни одного поражения. Усик выиграл все 20 боев в карьере.

Дарья Коршунова
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