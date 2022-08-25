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В Челябинске состоится бесплатная киноночь

В Челябинске состоится бесплатная акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кино

Фото: РИА Новости

Челябинский киноцентр «Импульс» проведет акцию «Ночь кино», приуроченную к празднованию Дня российского кино 27 августа. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, гости смогут бесплатно посмотреть самые значимые фильмы 2021 и 2022 годов, в том числе фэнтези «Последний богатырь: Посланник Тьмы», драму «Чемпион мира» и комедию «Пара из будущего». Вдобавок всех посетителей ждут развлекательная программа и розыгрыш призов.

Известно, что мероприятие начнется в 19 часов вечера 27 августа по адресу улица 50-летия ВЛКСМ, дом 16. Организаторами акции выступил Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Казани в рамках фестиваля мусульманского кино пройдет показ детского семейного фильма «Приключения маленького Бахи», который снят в дагестанском ауле Чох.

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Майя Пономаренко
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