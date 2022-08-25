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Российское посольство объяснило боязнь США трибунала над украинскими военными

Посольство России обвинило США в боязни огласки фактов о действиях «Азова»

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Посольство России в США в своем Telegram-канале объяснило, по какой причине Вашингтон стремится добиться отмены трибунала над украинскими военными. По мнению российских дипломатов, американцы боятся огласки фактов о действиях украинского националистического полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

В диппредставительстве заявили, что Запад в очередной раз безосновательно обвиняет Москву, на этот раз из-за трибунала над украинскими военными преступниками. Отмечается, что целью предстоящего судебного процесса является установление справедливости в отношении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе из полка «Азов».

В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации. Международный трибунал в Мариуполе способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, из которого США старательно создают светлый и героический образ

посольство России в США

Дипломаты также напомнили, что Россия соблюдает Женевские конвенции в полной мере, гарантируя украинским военнопленным надлежащие условия содержания. Они уточнили, что украинская сторона, в свою очередь, наоборот, жестоко обращается с российскими солдатами, находящимися в плену.

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Попытки не допустить трибунала

Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Украины обратились к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой воспрепятствовать проведению трибунала над солдатами ВСУ. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев запрещает проведение каких-либо судов над своими военнопленными и будет расценивать подобные действия как военные преступления.

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя раскритиковал замгенсека ООН Розмари ДиКарло, из-за ее беспокойства на фоне будущего трибунала над боевиками «Азова». По его словам, отсутствие какой-либо реакции на предоставленные доказательства их преступлений и нарушения ими международного гуманитарного права, включая пытки, говорит о том, что ей совершенно безразличны зверства украинских военных.

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Готовы совершить правосудие

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о подготовке нескольких мест для проведения трибунала. Он отметил, что на скамье подсудимых находятся не только боевики «Азова» но и другие военные преступники, которые совершали не менее ужасные зверства.

Под трибунал будут подведены все военные преступники, это вот не только азовцы, <...> порой из других подразделений и просто из регулярной украинской армии, там преступления не менее ужасные и более циничные. Потому что у всех только на слуху «Азов», а я вам скажу, там хватает [военнослужащих других подразделений], за эти восемь лет у них очень серьезно поломалась голова

Денис Пушилинглава ДНР

Пушилин также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что если планируемый трибунал все же состоится, то это станет «последней чертой», после которого Киев не станет вести переговоры с Россией. Глава ДНР пояснил, что это заявление никак не повлияет на проведение суда.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, добавил, что в скором времени состоится трибунал над украинскими военными преступниками, которые «убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе» мирное население Донбасса. Он отметил важность публичного проведения судебного заседания, уточнив, что его ждут все, кроме украинского лидера, считающего это неприемлемым. «Ему и киевскому режиму есть чего бояться», — подытожил он.

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Марина Совина
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