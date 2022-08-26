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В Москве начался суд над экс-министром культуры Крыма

«Ъ»: в Москве начали процесс по делу экс-министра Крыма, обвиняемой в коррупции

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра культуры Крыма Веры Новосельской, обвиняемой в коррупции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018 году бенефициар петербургской строительно-реставрационной компании ООО «Меандр» Евгений Ярмош передал ей больше 25 миллионов рублей в обмен на общее покровительство при реставрации культурных объектов в Крыму.

В свою очередь, экс-министр вину не признает. По словам Новосельской, она взяла от строителя 300 тысяч долларов в долг для своей подруги на покупку квартиры в Москве. Как заявил ее адвокат, впоследствии деньги были возвращены кредитору.

Слушание отложено на 3 октября.

Новосельскую задержали 18 ноября 2021 года. В том же месяце ее отправили в отставку в ноябре 2021 года в связи с утратой доверия.

Ранее бывшего главу округа Тугулымского городского округа Свердловской области Сергея Селиванова осудили на 8,5 года лишения свободы за получение взятки и злоупотребление полномочиями.

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Марина Совина
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