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Нефтяник рассказал о мольбах Байдена к Саудовской Аравии нарастить поставки

Нефтяник Эберхарт: Саудовская Аравия остается более привязанной к России, чем к США

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Президент США несколько раз обращался к Саудовской Аравии с мольбами нарастить поставки нефти на мировой рынок, но Эр-Рияд остался глух к этим просьбам. На это в колонке для Forbes указал генеральный директор бурильной компании Canary Дэн Эберхарт.

Он объяснил, что американский лидер рассчитывает на снижение цен на нефть к промежуточным выборам в США в ноябре. Однако саудиты планируют, что баррель нефти будет стоить в районе 100 долларов. Более того, попытки Вашингтона заключить ядерную сделку с Ираном — региональным соперником Эр-Рияда — могут привести к тому, что Саудовская Аравия сократит добычу.

«Это также подтверждает, что Саудовская Аравия остается более привязанной к России, чем к Соединенным Штатам на мировой арене», — указал Эберхарт, пояснив, что Россия является другим крупным производителем в альянсе ОПЕК+.

23 августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении. «Без достаточной ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ и могут создавать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности весьма ограниченны, а риск серьезных сбоев остается высоким», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия собралась установить рекордный премиум на свою нефть для рынка Азии в сентябре. Трейдеры ожидают, что крупнейший в мире экспортер сырого топлива будет продавать свою нефть сорта Arab Light для Азии с премией в 10,8 доллара за баррель к эталонному показателю в регионе.

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Марина Совина
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