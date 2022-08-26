Назван самый популярный у покупателей тип домов в Москве

ЦИАН: самым популярным типом домов у покупателей «вторички» оказались брежневки

Самым популярным типом домов у покупателей жилья на вторичном рынке Москвы оказались «брежневки» — панельные и блочные дома высотой от 9 до 25 этажей 1960-1980-х годов постройки. На квартиры в них в последние пять лет — с начала 2017 года по август 2022-го — приходится почти треть потенциального спроса, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

По словам специалистов, до сих пор «брежневки» представляют основу застройки столицы — есть муниципальные районы, практически полностью состоящие их таких домов. «На одно объявление о продаже квартир в "брежневках" приходится на 16 процентов больше просмотров, чем на среднестатистический лот на вторичном рынке Москвы», — заявил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Второе место по популярности у покупателей столичных квартир занимают дома 1990-х и 2000-х годов постройки — на них пришлось 23 процента просмотров объявлений. Замыкают тройку лидеров на вторичном рынке дома, которые недавно считались новостройками (возведенные в 2010 году и позже) — на них пришлось 19 процентов потенциального спроса за последние пять лет. В топ-пять востребованных типов домов также вошли «сталинки» (14 процентов запросов) и советские кирпичные дома (7 процентов запросов).

Ранее аналитики «Яндекс Недвижимости» назвали самые популярные локации для покупки и аренды частного дома в Подмосковье. Так, наиболее востребованными для приобретения загородной недвижимости оказались Волоколамский район, Шатура, Павловский Посад, Ивановка и Егорьевск. Арендаторы же чаще отдают предпочтения вариантам в Балашихе, Раменском районе, Чехове, Пушкине и Ступине.

