Названы самые популярные районы Подмосковья для покупки и аренды домов

«Яндекс Недвижимость»: популярным для покупки дома под Москвой стал Волоколамский район

Самым популярным районом Подмосковья для покупки дома стал Волоколамский — в период дачного сезона соответствующие объявления там смотрели чаще всего. Локации в Московской области с наибольшим спросом на покупку и аренду назвали аналитики «Яндекс Недвижимости» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

По словам специалистов, спросом также пользуются Шатура, Павловский Посад, Ивановка и Егорьевск. Средние цены в этих районах находятся в диапазоне 15-71 тысячи рублей за один квадратный метр. Как отметили в «Яндекс Недвижимости», в первой половине августа средняя стоимость «квадрата» загородной недвижимости в Подмосковье выросла на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

При этом количество объявлений о продаже частных домов в мае-июле 2022 года снизилось на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. Однако относительно мая 2022 года в июле предложение выросло на 4 процента. Самые дорогие варианты продавали в поселке дома отдыха «Озера» в Одинцовском округе — там средняя стоимость «квадрата» достигла 634 тысяч рублей, в Таганьково — 449 тысяч рублей за «квадрат» и Переделки — 398 тысяч рублей за «квадрат».

Среди арендаторов загородной недвижимости наиболее популярными локациями Подмосковья оказались Балашиха, Раменский район, Чехов, а также Пушкино и Ступино. Отмечается, что средняя ставка найма на частные дома под Москвой снизилась на 13 процентов по сравнению с показателями первой половины августа 2021 года.