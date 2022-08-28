Стало известно о возможном переименовании российской орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Борисов допустил переименование российской орбитальной станции

Российскую орбитальную станцию (РОС) могут переименовать после завершения проектирования, пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова.

По его словам, название РОС используется во внутренних документах. «Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована», — допустил глава ведомства возможность смены названия.

15 августа «Роскосмос» презентовал новую российскую орбитальную станцию на форуме «Армия-2022». По словам представителей организации, развертывание станции предполагается в два этапа.

На первом этапе станция будет включать четыре модуля — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой. На втором этапе — будет дополнена целевым и производственным модулями, а также платформой обслуживания.

Также стало известно, что «Энергия» начнет строительство РОС в 2028 году.

