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Названы сроки строительства российской орбитальной станции

РКК «Энергия» начнет строительство российской орбитальной станции в 2028 году
Архивное фото

Архивное фото. Фото: «Роскосмос» / Globallookpress.com

Строительство Российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнут не ранее 2028 года. Сроки начала работ назвал генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Российской Федерации, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев в интервью журналу «Русский космос», передает РИА Новости.

«Мы предлагаем ее строить двумя этапами. Если решение о ее строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнется в 2028 году с запуска ракетой-носителем "Ангара-А5М" Научно-энергетического модуля», — сообщил он.

После этого ракета выведет на орбиту узловой и шлюзовой модули. Первый будет аналогом модуля, который используют в составе Международной космической станции (МКС). Шлюзовой модуль будут использовать для выходов в открытый космос.

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Соловьев отметил, что до того, как удастся добиться прогресса в создании РОСС, необходимо использовать МКС. По его словам, перелет с РОСС на МКС будет невозможен, но Россия будет в состоянии «обеспечить эффективную эксплуатацию и российского сегмента МКС, и РОСС».

Представитель РКК «Энергия» сообщил, что станцию будут использовать в качестве базы для полетов к Луне или Марсу. «С помощью РОСС можно реализовать эффективные двухпусковые схемы, когда экипаж дожидается на станции прибытия разгонного блока для выполнения отлетного импульса к Луне», — отметил он.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала эскиз, демонстрирующий примерный облик РОСС. На первом этапе развертывания в состав станции войдет четыре модуля.

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Даниил Иринин
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