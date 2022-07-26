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«Роскосмос» показал эскиз РОСС

«Роскосмос» опубликовал эскиз российской орбитальной служебной станции

Изображение: телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала эскиз, демонстрирующий примерный облик Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Соответствующие изображения размещены в Telegram-канале организации.

В сообщении отметили, что на изображении показан примерный облик РОСС, которую может создать Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

На первом этапе развертывания в состав РОСС войдет узловой и шлюзовой модуль, которые дополнит базовый и научно-энергетический модуль. На втором этапе РОСС получит производственный и целевой модуль, а также платформу обслуживания.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года принято.

В июле бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что РОСС будут использовать для отработки технологии сборки межпланетной станции с ядерным буксиром «Зевс».

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Даниил Иринин
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