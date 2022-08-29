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Популярная российская блогерша родила второго ребенка

Российская блогерша Катя Конасова родила второго ребенка в Турции
Катя Конасова

Катя Конасова. Фото: страница Кати Конасовой во «ВКонтакте»

Популярная российская блогерша Катя Конасова рассказала о рождении второго ребенка. Она сообщила, что роды проходили в Турции. Другие подробности девушка раскрыла в посте на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В моей жизни появился новый человек. 24 августа в 20:10 в Турции, в городе Алания родилась наша прекрасная Ева. Роды были естественные. Длились 20 часов», — написала она.

Конасова добавила, что роды прошли хорошо и дочка родилась здоровой. «Сейчас мы налаживаем нашу жизнь по-новому», — рассказала блогерша и пообещала поделиться подробностями родов позже.

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Катя Конасова — российская блогерша, популярность которой принесли расследования и обзоры курсов по саморазвитию от знаменитостей. Девушка месте с мужем, предпринимателем Александром Конасовым, живет в Турции. Пара воспитывает сына Марка.

Ранее звезда Comedy Woman Наталия Медведева сообщила о рождении третьего ребенка. Знаменитость поделилась фото с новорожденным в соцсетях. Сообщение стало неожиданностью для фанатов актрисы, поскольку никто до последнего не знал о ее беременности.

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Денис Савосин
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