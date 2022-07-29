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Звезда Comedy Woman родила третьего ребенка

Юмористка Наталья Медведева родила третьего ребенка

Фото: @natalymedvedeva

Российская актриса и бывшая участница проекта Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева родила третьего ребенка. Знаменитость поделилась фото с новорожденным в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На снимке, опубликованным в соцсети, Медведева держит ребенка за руку. Пол младенца юмористка не раскрыла. «Теперь нас пятеро… Моя сладость», — написала она.

Подписчики звезды удивились такой новости, поскольку она до последнего скрывала беременность. В комментариях Медведева поблагодарила фанатов за поздравления. «Да, я люблю удивлять», — добавила она.

С 2012 года Медведева замужем за юмористом, капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. У пары уже есть двое сыновей: Илья и Тимофей.

Ранее Медведева рассказала о неприятии постельных сцен в киносъемках. Актриса призналась, что внесла в свой договор пункт об отказе обнажаться в кадре, сниматься в откровенных сценах и целоваться с актерами по сюжету.

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Денис Савосин
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