Лавров заявил о попытках Запада повлиять на позицию других стран по России

Лавров заявил о попытках Запада заставить другие страны изменить отношение к России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках Запада повлиять на позицию других стран по России и заставить их изменить отношение к Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения.

По словам Лаврова, США, Великобритания и Европа без зазрения совести прибегают к шантажу, чтобы заставить страны изменить свое мнение о России. «Именно изменить, потому что подавляющее большинство этих государств либо считают оправданным наше отношение к многолетнему игнорированию Западом законных интересов России в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию», — пояснил он.

Их ломают «через колено», грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет «нехорошо» Сергей Лавров Глава МИД России

Западные страны заставляют другие государства следовать антироссийскому курсу: голосовать за резолюции с обвинениями России вопреки фактам, ограничивать экспорт, импорт, прекращать транспортные связи, отметил глава МИД. Он отметил, что некоторые страны вынуждены идти на некоторые уступки, однако на практике «никто из них к санкциям не присоединяется». При этом давление на эти государства продолжается.

Нельзя исключать, что будут применены абсолютно запрещенные приёмы, как говорится, «ниже пояса». Это будет оставаться на совести наших западных коллег Сергей Лавров Глава МИД России

Лавров также заявил о неизбежности многополярного мира

В этой же беседе Лавров заявил, что наступление эпохи многополярного мира неизбежно, несмотря на препоны Запада. В частности, США и Великобритания, по его словам, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам. Министр подчеркнул, что это может замедлить формирование многополярности, но не остановить ее.

Министр отметил, что в последние годы Запад пытается провести различие между «демократиями» и всеми остальными. «Титул "демократии" присваивать будут США», — сказал он, напомнив, что Вашингтон уже предпринимал попытку сделать подобное в конце 2021 года путем созыва «саммита за демократию». Лавров пояснил, что, взглянув на список приглашенных можно понять, что там применялся исключительно принцип лояльности или нужности Вашингтону.

Дипломатию западные страны подменили своей санкционной политикой, добавил Лавров, заявив, что они «только и живут этими санкциями». «По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией», — констатировал он.

Глава МИД России обвинял Запад в расистском делении мира

27 августа Сергей Лавров сказал , что «навязанный коллективным Западом во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах"» отвергается Россией. По его словам, этот порядок «предполагает расистское деление мира на группу исключительных» и «остальные страны, обязанные следовать в фарватере "золотого миллиарда»"».

Министр также отметил, что Россия твердо привержена основополагающим принципам Устава ООН и продолжает вести миролюбивый внешнеполитический курс. «Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу», — подчеркнул Лавров.

В то же время глава МИД уверен, что попытки Вашингтона распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны. Он указал на то, что подобные действия отражают политику вседозволенности, которую проводит Вашингтон. В частности, в случае с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань США проигнорировали «все свои собственные принципы, которые провозглашали публично», заявил Лавров. «И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо», — заключил он.