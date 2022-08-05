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Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминирование

Глава МИД Лавров: попытки США распространять свое доминирование бесперспективны

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Попытки Соединенных Штатов распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.

По мнению главы российского МИД, подобные действия отражают политику вседозволенности, которую проводит Вашингтон.

В качестве примера Лавров привел политику Белого дома в отношении Украины и Тайваня. В частности, в случае с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон проигнорировал «все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя», пояснил дипломат.

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — сказал глава МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в устойчивом развитии отношений с КНР и продолжит совместное движение к построению «справедливого миропорядка».

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Марина Совина
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