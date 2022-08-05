Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминирование

Глава МИД Лавров: попытки США распространять свое доминирование бесперспективны

Попытки Соединенных Штатов распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.

По мнению главы российского МИД, подобные действия отражают политику вседозволенности, которую проводит Вашингтон.

В качестве примера Лавров привел политику Белого дома в отношении Украины и Тайваня. В частности, в случае с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Вашингтон проигнорировал «все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя», пояснил дипломат.

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — сказал глава МИД.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в устойчивом развитии отношений с КНР и продолжит совместное движение к построению «справедливого миропорядка».