Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России

Глава МИД России Лавров заявил, что Москва ведет миролюбивый внешнеполитический курс

Россия продолжает вести миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня. Об этом, обращаясь к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани, заявил глава МИД Сергей Лавров. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

Глава МИД назвал Россию крупнейшей евразийской и евро-тихоокеанской державой, которая продолжает продвигать положительную и «устремленную в будущее» глобальную региональную повестку дня.

Лавров отметил, что Москва твердо придерживается основополагающим принципам международного общения, которые зафиксированы в Уставе ООН. В особенности, речь идет о принципе суверенного равенства и больших, и малых государств.

«Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу», — сказал министр, подчеркнув, что Россия не принимает неоколониальный порядок стран Запада и США, который «основан на правилах».

Ранее Лавров заявил, что попытки Соединенных Штатов распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны. Действия Вашингтона отражают политику вседозволенности, уверен глава МИД.