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Лавров обвинил Запад в расистском делении мира

Лавров заявил о расистском делении мира из-за западного «порядка на правилах»

Фото: MFA Russia / Wikimedia Commons

Навязываемый западный «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных. С такими обвинениями в адрес Запада высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его видеообращение появилось на сайте МИД.

По его словам, «навязанный коллективным Западом во главе с США неоколониальный "порядок, основанный на правилах"» отвергается Россией. «Ведь этот порядок предполагает расистское деление мира на группу исключительных (…) и остальные страны, обязанные следовать в фарватере "золотого миллиарда"», — заявил Лавров.

Министр также отметил, что Россия твердо привержена основополагающим принципам Устава ООН. «Мы — последовательные сторонники культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу», — сказал он.

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Варвара Кошечкина
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