Российские космонавты начали готовить оборудование для выхода в открытый космос

Российские космонавты на МКС начали готовить оборудование для выхода в открытый космос

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) начали подготовку инструментов и оборудования для выхода в открытый космос. Об этом сообщил специальный корреспондент ТАСС на МКС космонавт Олег Артемьев.

Он отметил, что окончательную сборку укладок с инструментами и выносным оборудованием запланировали на среду. На прошлой неделе космонавты прошли медицинские проверки для допуска к работам на внешнем борту станции.

В рамках российской программы следующий выход в космос совершат Олег Артемьев и Денис Матвеев. Они продолжат интегрировать манипулятор European Robotic Arm (ERA) в состав оборудования МКС.

Ранее в августе в сети появилось видео, на котором Артемьев и Матвеев комментировали трудность, возникшую с болтами на МКС. Космонавт-испытатель Антон Шкаплеров предположил, что возмутивший его коллег болт находился на ERA.

В июле астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.