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Космонавт рассказал о возмутившем его коллег болте на МКС

Космонавт Шкаплеров допустил, что возмутивший его коллег болт находился на ERA

Кадр: Газета.Ru

Болт, который возмутил российских космонавтов на Международной космической станции (МКС), мог находиться на европейском манипуляторе European Robotic Arm (ERA), допустил Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров в беседе с «Газетой.Ru».

«По-моему, они что-то на европейской руке крутили. Я точно не знаю, поэтому не могу комментировать. У меня проблем (с выкручиванием болтов — прим. «Ленты.ру») не было», — сообщил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев комментировали возникшую трудность с болтами на МКС.

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17 августа в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что российские космонавты вышли в открытый космос для подготовки к работе робота-манипулятора ERA. Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром.

В апреле Артемьев и Матвеев выходили в открытый космос для подготовки ERA к работе на российском сегменте МКС.

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Даниил Иринин
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