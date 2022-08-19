Космонавт рассказал о возмутившем его коллег болте на МКС

Космонавт Шкаплеров допустил, что возмутивший его коллег болт находился на ERA

Болт, который возмутил российских космонавтов на Международной космической станции (МКС), мог находиться на европейском манипуляторе European Robotic Arm (ERA), допустил Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров в беседе с «Газетой.Ru».

«По-моему, они что-то на европейской руке крутили. Я точно не знаю, поэтому не могу комментировать. У меня проблем (с выкручиванием болтов — прим. «Ленты.ру») не было», — сообщил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев комментировали возникшую трудность с болтами на МКС.

17 августа в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что российские космонавты вышли в открытый космос для подготовки к работе робота-манипулятора ERA. Артемьев досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром.

В апреле Артемьев и Матвеев выходили в открытый космос для подготовки ERA к работе на российском сегменте МКС.

