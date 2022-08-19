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У российских космонавтов возникли сложности с болтами на МКС

У космонавтов Артемьева и Матвеева возникли сложности с болтами на МКС

Во время выхода в открытый космос у российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева возникли проблемы с одним из болтов. На соответствующую запись обратил внимание Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На ролике видно, как космонавты работают в открытом космосе. У них возникли трудности с одним из болтов на Международной космической станции (МКС). «Встретишь этого человека, который болты такие делал… Хороший человек или не очень?» — слышно в переговорах космонавтов.

Ранее в августе космонавты Артемьев и Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос. Такое решение приняли из-за проблем с аккумулятором скафандра Артемьева.

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В том же месяце в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что макет перспективной российской орбитальной станции покажут в павильоне VIP-3 госкорпорации на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

В июле астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России. Вместе с ней выход совершил Олег Артемьев.

Даниил Иринин
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