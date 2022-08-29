Журналист из США усомнился в способности Овечкина забить 50 голов в новом сезоне

Журналист Гентайлл счел, что в новом сезоне НХЛ Овечкин не сможет забросить 50 шайб

Американский журналист Шон Гентайлл усомнился в способности российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забить 50 голов в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит The Athletic.

«В конце прошлого сезона Овечкин выглядел изрядно утомленным. Мне неудобно говорить, что он снова выбьет 50, как бы глупо это ни звучало», — заявил Гентайлл. Журналист счел, что забросить 50 шайб смогут только нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс, форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов и игрок «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль.

Ранее аналитик из США Стю Гримсон объяснил величие Овечкина. Он отметил хоккейную долговечность игрока, его заботу о себе и стойкость. «А вторая причина — и она, возможно, больше связана с результатами, которые мы видели, — сердце, которое бьется внутри этого парня, которое заставляет его делать то, что он делает вечер за вечером, матч за матчем. Именно сочетание этих двух компонентов делает его великим», — заявил Гримсон.

В прошлом сезоне Овечкин записал на свой счет 90 (50 плюс 40) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу (801 гол).