Летный состав ВВС Украины заменяется на пилотов-афганцев после фактической ликвидации

Воздушно-космические силы (ВКС) России и подразделения ПВО в ходе специальной военной операции фактически ликвидировали весь сколь-нибудь квалифицированный летный состав Военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом ТАСС заявил военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства указал, что Киев для боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. Сейчас для завершения их обучения нет ни времени, ни керосина, ни самолетов. Обещания же Запада поставить новые боевые самолеты советского производства Киеву, скорее всего, так и останутся только словами, отметил он.

Их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете военно-дипломатический источник

Попытка найти замену

Также, по словам источника, не увенчались успехом попытки набрать по контракту летчиков из Польши и других восточноевропейских стран, умеющих пилотировать стоящие на вооружении Украины советские самолеты Миг-29, Су-27 и Су-25.

Немногие согласившиеся уже в могилах и больницах военно-дипломатический источник

«Новых желающих заработать посмертную страховку и компенсацию ритуальных услуг нет», — отметил он.

По данным Минобороны России, с начала военной спецоперации было сбито 264 самолета и 145 вертолетов ВСУ.

В связи с этим Пентагон планирует отправить на Украину бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов. Сейчас американское военное ведомство набирает пилотов, которые сбежали в США после того, как боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) взяли власть в Кабуле в августе 2021 года. Обучение проходит в Калифорнии. После этого планируется перебросить их через Польшу на Украину.

Положение наемников на Украине

26 августа сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, разочаровались в украинском командовании. По словам бойцов Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), командиры отправляли их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации.

Кроме того, бойцы пожаловались на преступные приказы командиров заниматься мародерством и грабить магазины. В связи с этим некоторые наемники решили отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть страну.

Позднее стало известно о гибели американского наемника Джошуа Алана Джонса в районе населенного пункта Егоровка. По данным репортера ВГТРК Андрея Руденко, при осмотре тела выяснилось, что Джонса расстреляли украинские военные во время отступления. Они пытались уничтожить тело, заминировав его, но не успели из-за стремительного наступления союзных сил.

До этого ВКС России ликвидировали в районе Андреевки в Харьковской области свыше 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников. Удар высокоточным оружием был нанесен по боевым позициям формирования «Кракен» и подразделениям иностранных боевиков, в том числе из США.