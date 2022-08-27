Военкор раскрыл обстоятельства гибели американского наемника на Украине

Военкор Руденко заявил об убийстве наемника из США Джонса украинскими военными

Репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что американский наемник Джошуа Алан Джонс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован украинскими военными во время отступления с позиций. Обстоятельства гибели гражданина США он описал в Telegram-канале.

Тело убитого наемника было обнаружено в районе населенного пункта Егоровка. По данным журналиста, при осмотре тела выяснилось, что Джонс оказался заминирован.

«После разминирования и детального осмотра трупа оказалось, что его расстреляли свои же украинские нацисты. Затем попытались уничтожить тело, но не успели, так как наступление наших сил было стремительным», — написал Руденко.

Ранее в сети появилось фотография паспорта Джонса. Судя по опубликованным кадрам, американец родился 31 марта 1998 года в штате Теннесси.

27 августа Госдепартамент США подтвердил гибель американского гражданина в ходе боевых действий на Украине, однако из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи не стал раскрывать личность военнослужащего.

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова уведомила представителей США и главу мониторинговой миссии ООН о том, что тело наемника согласны отправить его родственникам.