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Военкор раскрыл обстоятельства гибели американского наемника на Украине

Военкор Руденко заявил об убийстве наемника из США Джонса украинскими военными

Фото: AP

Репортер ВГТРК Андрей Руденко заявил, что американский наемник Джошуа Алан Джонс, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован украинскими военными во время отступления с позиций. Обстоятельства гибели гражданина США он описал в Telegram-канале.

Тело убитого наемника было обнаружено в районе населенного пункта Егоровка. По данным журналиста, при осмотре тела выяснилось, что Джонс оказался заминирован.

«После разминирования и детального осмотра трупа оказалось, что его расстреляли свои же украинские нацисты. Затем попытались уничтожить тело, но не успели, так как наступление наших сил было стремительным», — написал Руденко.

Ранее в сети появилось фотография паспорта Джонса. Судя по опубликованным кадрам, американец родился 31 марта 1998 года в штате Теннесси.

27 августа Госдепартамент США подтвердил гибель американского гражданина в ходе боевых действий на Украине, однако из уважения к неприкосновенности частной жизни семьи не стал раскрывать личность военнослужащего.

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова уведомила представителей США и главу мониторинговой миссии ООН о том, что тело наемника согласны отправить его родственникам.

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Варвара Кошечкина
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