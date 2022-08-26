Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Иностранные наемники пожаловались на злоупотребления со стороны командиров ВСУ

Spiegel: иностранные наемники заявили о приказах командиров ВСУ грабить магазины

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, разочаровались в украинском командовании. Об этом стало известно немецкому журналу Der Spiegel.

По словам бойцов Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), командиры отправляли их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации. В связи с этим некоторые наемники решили отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть страну, пишет журнал.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Он говорил, что его мучает совесть» Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
«Он говорил, что его мучает совесть»Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
31 мая 2022

Жалобы на злоупотребления властью

В частности, описывается случай, который произошел недалеко от Николаева, когда российские военные обнаружили отряд иностранных бойцов и начали обстреливать их позиции. При этом остальные члены подразделения отступили, оставив их без поддержки. «Мы были буквально брошены, и они не хотели нас эвакуировать», — приводит издание слова одного из солдат. Кроме того, наемникам приказали вернуться на позицию, обнаруженную российскими войсками. В результате четверо погибли, несколько были ранены, а один наемник взят в плен.

Помимо этого бойцы сообщили о случаях мародерства и торговли оружием. «Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», — рассказал один из них. Другой наемник подтвердил это, отметив, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования.

Как утверждает Spiegel, в канцелярии президента Украины Владимира Зеленского подтвердили получение жалоб. Отмечается, что они были направлены в правоохранительные органы.

Материалы по теме:
«Люди приезжают напуганные» Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
«Люди приезжают напуганные»Допросы на границе, общие комнаты и неопределенность. Что ждет украинских беженцев в России?
30 июня 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Ранее иностранные наемники, прибывшие воевать на стороне Вооруженных сил Украины, назвали адом бои в ходе спецоперации России. Как отметили служившие в Ираке и Афганистане военнослужащие, российские войска имеют превосходящие силы авиации и артиллерии, из-за чего противник несет значительные потери.

Интернациональный легион

Как отметили бойцы, Интернациональный легион ВСУ состоит из двух подразделений, одно из которых курируют Сухопутные войска Украины, другое — управление разведки Министерства обороны Украины. Обвинения, пишет журнал, касаются части, которая находится под контролем украинского военного ведомства. Уточняется, что данное подразделение насчитывает до 500 членов и составляет около трети всего легиона.

По данным Министерства обороны России, всего на стороне ВСУ воевали 7107 наемников из 65 стран. С учетом потерь и убытия домой на 12 июля их число составляло 2741

Предполагается, что один из командиров подразделения и частый объект для жалоб — некий Саша Кучинский, бывший член преступной организации из Польши, на родине он в розыске за мошенничество. По данным издания, его настоящее имя — Петр Капусцинский. На Украине его преследовали за грабеж, сексуальное насилие и незаконное владение оружием, однако ему удалось избежать наказания, вступив в армию.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в республике интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. Для тех, кто готов участвовать в боевых действиях, Киев ввел безвизовый режим.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Иностранные наемники пожаловались на злоупотребления со стороны командиров ВСУ
Казнь чеченца-террориста в США отложили на неопределенный срок
Названы скрытые опасности большой груди
Американский суд потребовал объяснений обыска в имении Трампа
В Совфеде предрекли судьбу политиков Прибалтики после сноса памятников
Девушку обругали в сети за откровенный купальник в аквапарке
Раскрыт состав делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Siemens Energy прокомментировала слова МИД Канады о передаче турбин в Германию
Певица поделилась страшными воспоминаниями об одном из районов Москвы в 90-е
В России понадеялись на разум Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.