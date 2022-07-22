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Иностранные наемники назвали адом бои на Украине

NBC: иностранные наемники назвали адом бои в ходе спецоперации РФ на Украине

Фото: Unsplash.com

Иностранные наемники, прибывшие воевать на стороне Вооруженных сил Украины, назвали адом бои в ходе спецоперации России. Об этом сообщает телеканал NBC.

Военнослужащие, служившие в Ираке и Афганистане, отметили, что российские войска имеют превосходящие силы авиации и артиллерии, из-за чего противник несет значительные потери.

Наемник из США рассказал, что его отряд лишился трех человек, в том числе командира, под Северодонецком. Подполковник морской пехоты США в отставке Рипли Роулингс, который оказывает поддержку иностранным бойцам на Украине, заявил, что около половины таких подразделений пострадали. По его словам, с каждым днем растет количество людей с упавшим моральным духом.

Американец, отправившийся воевать на стороне ВСУ, ранее служивший в армии США с боевыми командировками на Ближнем Востоке, описал бои под Северодонецком как «самое близкое к аду зрелище, которое я когда-либо видел».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны ежедневно теряют лишь около 30 человек убитыми и примерно 250 ранеными.

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Марина Совина
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