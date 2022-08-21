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Наемники на Украине оказались недовольны руководством Международного легиона

Kyiv Independent: наемники на Украине недовольны руководством Международного легиона

Фото: Marko Djurica / Reuters

Наемники на Украине оказались недовольны руководством разведывательного крыла Международного легиона: среди претензий — злоупотребления, кражи, отправка неподготовленных солдат на «безрассудные миссии». Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает Ura.ru со ссылкой на издание Kyiv Independent.

По данным СМИ, иностранные наемники недовольны руководством с украинской стороны. Предполагается, что один из командиров подразделения и частый объект для жалоб — бывший член преступной организации из Польши, на родине он в розыске за мошенничество. В подразделении легиона он участвует в координации военных операций и логистики. Бойцы легиона обвиняют его в злоупотреблении полномочиями и в незаконных приказах. В частности, он приказывал грабить магазины, угрожая солдатам оружием. Также он угрожал сексуальными домогательствами женщинам-медикам легиона.

Ранее ВКС России ликвидировали в районе Андреевки в Харьковской области свыше 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников. Удар высокоточным оружием был нанесен по боевым позициям формирования «Кракен» и подразделениям иностранных боевиков, в том числе из США.

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Владимир Шарапов
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