Российская ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР

Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Торецкого в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 9 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российский войскам также удалось сбить три украинских беспилотника. Техника противника была уничтожена в ДНР и Харьковской области.

Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила в Херсонской и Запорожской областях 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной на Украину из США.