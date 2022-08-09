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Российская ПВО сбила украинский истребитель МиГ-29 в ДНР

Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле села Торецкого в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 9 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российский войскам также удалось сбить три украинских беспилотника. Техника противника была уничтожена в ДНР и Харьковской области.

Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила в Херсонской и Запорожской областях 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной на Украину из США.

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Константин Лысяков
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