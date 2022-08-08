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Минобороны показало работу расчетов РСЗО «Град» на Украине

Минобороны России показало на видео удары расчетов РСЗО «Град» по позициям ВСУ

Министерство обороны России показало на видео работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» на Украине. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

На появившемся видеоролике российские военнослужащие получают информацию от разведки, занимают огневые позиции и наносят удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны пояснили, что военные заряжают пусковые установки вручную. Ракеты бывают разными, в зависимости от задачи. Любой снаряд для «Града» весит примерно 60 килограммов.

Ранее ведомство опубликовало видео атаки российских огнеметчиков на опорные пункты ВСУ. Опорный пункт противника находился на пути продвижения бронетехники российских войск в зоне проведения спецоперации, уточнили в Минобороны.

Анна Щербакова
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