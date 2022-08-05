Минобороны показало кадры атаки российских огнеметчиков на позиции ВСУ

Минобороны опубликовало видео атаки российских огнеметчиков на опорные пункты ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры атаки огнеметчиков Западного военного округа на опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На публикуемых кадрах группа российских военнослужащих обсуждает план атаки по объектам на полученных координатах, после чего выдвигаются на выполнение боевой задачи.

«На дистанции до 300 метров огнеметчики с разных огневых точек огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили опорные пункты ВСУ, вступили в бой с противником и тактическими двойками отошли на позиции», — прокомментировали происходящее на видео в Минобороны.

В ведомстве отметили, что опорный пункт ВСУ находился на пути продвижения бронетехники российских войск в зоне проведения спецоперации.

Ранее ведомство показало кадры ракетных ударов с российского корабля по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. На видео также присутствуют кадры попаданий по объектам военной инфраструктуры Украины.