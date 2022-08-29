Стало известно о подготовке в США афганских летчиков для отправки на Украину

ТАСС: Пентагон готовит бывших афганских летчиков для отправки на Украину

Пентагон планирует отправить бывших афганских летчиков учебно-боевых самолетов на Украину. Об этом рассказал ТАСС военно-дипломатический источник.

Как стало известно агентству, ведомство набирает пилотов, которые сбежали в 2021 году в США вместе с американцами. Обучение проходит в Калифорнии. После этого планируется перебросить их через Польшу на Украину, отметил собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что ряд бывших афганских спецназовцев в настоящее время воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, весной Вашингтон заверил Киев в том, что направит ему на помощь бывших военнослужащих афганской национальной армии, которые были вынуждены сбежать от прошлого режима, но пока не получили разрешения на въезд в США.