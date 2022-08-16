В МИД сообщили о воюющих на стороне ВСУ бывших афганских спецназовцах

МИД сообщил об отправке США бывших афганских спецназовцев на помощь ВСУ

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с РИА Новости сообщил о том, что ряд бывших афганских спецназовцев в настоящее время воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, весной Вашингтон заверил Киев в том, что направит ему на помощь бывших военнослужащих афганской национальной армии, которые были вынуждены сбежать от прошлого режима, но пока не получили разрешения на въезд в США. Он уточнил, что в таком положении находятся порядка 110 тысяч афганцев, которых американские власти пообещали вывезти из страны.

Судя по всему, никто им не собирается давать никакого разрешения — это абсолютно хамская манера американцев Замир Кабулов спецпредставитель президента России по Афганистану

Кабулов рассказал, что часть из этих афганцев вступила в ряды запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и сейчас они воюют в Ираке и Сирии. Другие стали наемниками, которые в поисках заработка были вынуждены отправиться на Украину и примкнуть к ВСУ, заключил он.

Без шансов на победу

Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис (Daniel L. Davis), который участвовал в четырех боевых операциях и ушел в отставку в 2015 году, оценил ситуацию, в которой находятся украинские военные. Он считает, что у ВСУ нет никаких шансов победить в военном противостоянии с Россией.

Бывший американский военный признал, что Вашингтону не удалось остановить российскую военную спецоперацию путем ввода огромного количества санкций. По его мнению, нынешняя линия поведения властей, подразумевающая запрет на продажу российской нефти, навредит самим США гораздо больше, нежели России и ее президенту Владимиру Путину.

Потери ВСУ

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4891 единицу военной автомобильной спецтехники, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, 799 машин реактивных систем залпового огня, 4311 бронемашин, 365 зенитных ракетных комплексов, 1741 беспилотников, 148 вертолетов и 267 самолетов.

Ранее стало известно, что на Украине погиб один из лучших летчиков Воздушных сил ВСУ Антон Листопад. Как именно он погиб не уточняется, однако, по некоторым версиям, он мог быть ликвидирован в ходе воздушного боя, либо из-за удара российских солдат по аэродрому. Уточняется, что он вместе с другими летчиками проходил обучение пилотированию американскими истребителями F-16, которые США планируют поставить Украине.

Помимо этого в Министерстве обороны сообщили о поражении высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России пункта временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Отмечается, что результате нанесенного удара было уничтожено свыше ста и ранено более 50 наемников из Польши и Германии.

Также российские войска нанесли удар по пунктам управления двух бригад ВСУ и уничтожили шесть складов украинских военных. По словам официального представителя военного ведомства, генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, был уничтожен склад артиллерийского вооружения в Николаевской области, три склада боеприпасов и два склада топлива для военной техники.