Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские войска нанесли удар по пунктам управления двух бригад ВСУ

Минобороны заявило об ударе российских войск по пунктам управления двух бригад ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска за сутки нанесли удар по пунктам управления двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России атаковали пункты управления 112-й бригады территориальной обороны Украины возле Артемовска и 60-й пехотной бригады в районе Херсонской области.

Конашенков добавил, что также был нанесен удар по районам с бойцами и военной техникой противника в районе Мерефы в Харьковской области, Константиновки в Донецкой народной республике, Великомихайловки в Днепропетровской области и возле города Николаева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении более ста иностранных наемников на Украине
Зеленский уволил начальников управлений СБУ
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева разрушить Крымский мост
Книгу о Гитлере вернули в библиотеку спустя 75 лет
Российские военные поразили взвод артиллерийских орудий «Мста-Б» в ДНР
Российские войска нанесли удар по пунктам управления двух бригад ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в доме на юго-востоке Москвы
Минобороны рассказало о ликвидации 58-й мотопехотной бригады ВСУ
В Совфеде заявили о строительстве Крымского моста «с учетом известных рисков»
Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.