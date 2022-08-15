Российские войска нанесли удар по пунктам управления двух бригад ВСУ

Минобороны заявило об ударе российских войск по пунктам управления двух бригад ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удар по пунктам управления двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России атаковали пункты управления 112-й бригады территориальной обороны Украины возле Артемовска и 60-й пехотной бригады в районе Херсонской области.

Конашенков добавил, что также был нанесен удар по районам с бойцами и военной техникой противника в районе Мерефы в Харьковской области, Константиновки в Донецкой народной республике, Великомихайловки в Днепропетровской области и возле города Николаева.